بجهود احترافية وتعاون وطني.. فريق طبي بعرعر ينجح في نقل قلب وينال إشادة قيادية

ثمّن الرئيس التنفيذي لتجمع الحدود الشمالية الصحي جهود الفريق الطبي في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، عقب نجاحهم في تنفيذ عملية نقل عضو القلب من مريض متوفى دماغيًا، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
وأشاد الرئيس التنفيذي بما أظهره الفريق من احترافية وتكامل في الأداء الطبي والإنساني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُجسد نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي، ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها الكوادر الصحية بالمنطقة.
وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس روح العطاء والمسؤولية التي يحملها منسوبو التجمع، ويعزّز من مكانة تجمع الحدود الشمالية الصحي في مجال الريادة الطبية، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات النوعية التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحقيق مستهدفات القطاع الصحي الوطني.