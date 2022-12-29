إطلاق مبادرة تطوعية توعوية بصحة الفم والأسنان بمحافظة رفحاء

وأوضحت الجمعية السعودية لطب الأسنان أنَّ هذه المبادرة تأتي تماشياً مع أهدافها وتطلعاتها في القيام بدور مؤثر وفاعل وإتاحة الفرص التطوعية في مجالات الرعاية الصحية بشكل عام، بما يسهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وتعزيز الصحة العامة، وتأمین السلامة والوقاية من الأمراض المتعلقة بالفم والأسنان.