إطلاق مبادرة تطوعية توعوية بصحة الفم والأسنان بمحافظة رفحاء

نفذ مركز طب الأسنان التخصصي بمحافظة رفحاء- بالشراكة مع مركز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة- مبادرة "صحة الفم والأسنان" التي أقيمت على مدى خمسة أيام بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
واستهدفت المبادرة- التي أقيمت تحت رعاية الجمعية السعودية لطب الأسنان- 25 مستفيداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنسوبي مركز الرعاية النهارية برفحاء.
وأثناء المبادرة جرى تقديم الكشف المبدئي لمستفيدي المركز، وشرح كيفية تجنب تسوس الأسنان وطرق علاجها، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي وأضرار الحلويات والسكريات على الأسنان، وفي الختام تم توزيع عينات المعاجين وفرشاة الأسنان عليهم.
وأوضحت الجمعية السعودية لطب الأسنان أنَّ هذه المبادرة تأتي تماشياً مع أهدافها وتطلعاتها في القيام بدور مؤثر وفاعل وإتاحة الفرص التطوعية في مجالات الرعاية الصحية بشكل عام، بما يسهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وتعزيز الصحة العامة، وتأمین السلامة والوقاية من الأمراض المتعلقة بالفم والأسنان.