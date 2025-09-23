في اليوم الوطني الـ95.. مشايخ بارق: نُجدد الولاء للقيادة ونفخر بمسيرة الوطن

وقال كل من: أحمد محمد آل غشام البارقي (شيخ قبيلة صعبان)، وعبدالله عبدالرحمن حسن البارقي (شيخ قبيلة المهامله)، وهيازع بن امحجري بن جده ‏البارقي (شيخ قبيلة آل محمد بن دريب)، وحسن محمد علي البارقي (شيخ قبيلة المجامرة)، وهيازع محمد علي السلومي (شيخ قبيلة آل جبلي)، وأحمد عايض أحمد البارقي (شيخ قبيلة آل مريف بآل فصيل)، وعبدالرحمن عامر عبدالرحمن البارقي (شيخ قبيلة آل جماز بآل فصيل)، وعبدالرحمن غازي محمد البارقي (شيخ قبيلة آل العرام)، وبكري صلام البارقي (شيخ قبيلة قضريمة)، وزاهر محمد سلطان البارقي (شيخ قبيلة آل مصبح آل سالم)، وسلطان أحمد شبيلي البارقي (شيخ قبيلة الحسن بن سالم)، والنائب عبدالله فارس البارقي (نائب آل ملبس): "إن هذه المناسبة الجليلة تُجسّد وحدة الوطن وصموده وازدهاره، ويتجدد فيها الولاء والمحبة والتلاحم والثقة بين شعبٍ وفيٍ وقيادة حكيمة. ففي ذكرى اليوم الوطني نُقلب صفحات المجد، ونفخر بمسيرة تنموية حديثة وخطط طموحة جعلت المملكة نموذجًا في التقدم والريادة".