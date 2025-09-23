في اليوم الوطني الـ95.. مشايخ بارق: نُجدد الولاء للقيادة ونفخر بمسيرة الوطن

في مناسبة وطنية خالدة، رفع عددٌ من مشايخ محافظة بارق بمنطقة عسير، أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الذكرى تجسد وحدة الوطن وازدهاره، وتعزز الولاء والتلاحم بين الشعب والقيادة.
وأوضح المشايخ في تصريحات لـ"سبق"، أن اليوم الوطني يمثل محطة تاريخية مشرقة نستحضر فيها بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والتضحيات التي بُني عليها هذا الكيان العظيم، في مسيرة واصلها الملوك والأبناء البررة حتى يومنا الحاضر.
وقال كل من: أحمد محمد آل غشام البارقي (شيخ قبيلة صعبان)، وعبدالله عبدالرحمن حسن البارقي (شيخ قبيلة المهامله)، وهيازع بن امحجري بن جده البارقي (شيخ قبيلة آل محمد بن دريب)، وحسن محمد علي البارقي (شيخ قبيلة المجامرة)، وهيازع محمد علي السلومي (شيخ قبيلة آل جبلي)، وأحمد عايض أحمد البارقي (شيخ قبيلة آل مريف بآل فصيل)، وعبدالرحمن عامر عبدالرحمن البارقي (شيخ قبيلة آل جماز بآل فصيل)، وعبدالرحمن غازي محمد البارقي (شيخ قبيلة آل العرام)، وبكري صلام البارقي (شيخ قبيلة قضريمة)، وزاهر محمد سلطان البارقي (شيخ قبيلة آل مصبح آل سالم)، وسلطان أحمد شبيلي البارقي (شيخ قبيلة الحسن بن سالم)، والنائب عبدالله فارس البارقي (نائب آل ملبس): "إن هذه المناسبة الجليلة تُجسّد وحدة الوطن وصموده وازدهاره، ويتجدد فيها الولاء والمحبة والتلاحم والثقة بين شعبٍ وفيٍ وقيادة حكيمة. ففي ذكرى اليوم الوطني نُقلب صفحات المجد، ونفخر بمسيرة تنموية حديثة وخطط طموحة جعلت المملكة نموذجًا في التقدم والريادة".
وأضافوا: "إننا كسعوديين نعتزّ بماضينا ونفخر بحاضرنا، ونجدد العهد على السير نحو مستقبلٍ مشرق يرتكز على مبادئ المؤسس، ويُرسّخ ثوابت العطاء والعمل والنهضة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان".
وفي ختام تصريحاتهم، رفع مشايخ بارق – باسمهم وباسم قبائلهم – أصدق التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وإلى كافة أبناء الشعب السعودي، سائلين الله تعالى دوام التوفيق والتمكين والتقدم للمملكة في ظل قيادتها الرشيدة.