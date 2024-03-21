"الزايدي" يطلق حافلة "مسيرة جود الطائف"

أطلق أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي، اليوم، حافلة مسيرة جود الطائف التي ستجوب محافظة الطائف كاملة.
وتعد حافلة جود الطائف من ضمن الفعاليّات المصاحبة لحملة جود الطائف، التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان والهادفة إلى تأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسرٍ وموثوقية.
وتسعى حملة جود المناطق التي تشارك فيها الأمانة إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 500 وحدة سكنية في محافظة الطائف في شهر رمضان المبارك، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة إلى المساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وكثفت أمانة الطائف جهودها لدعوة الأهالي، وبخاصة المقتدرون منهم، لدعم حملة جود الطائف بعد أن دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حملة جود مكة وجدة والطائف، نيابةً عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والتي أتت ضمن حملة جود المناطق في منصة "جود الإسكان".