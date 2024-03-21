"الزايدي" يطلق حافلة "مسيرة جود الطائف"

وتسعى حملة جود المناطق التي تشارك فيها الأمانة إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 500 وحدة سكنية في محافظة الطائف في شهر رمضان المبارك، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة إلى المساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.