" 1000 صوت من الأهالي" .. بلدية الأفلاج تجسّد التفاعل المجتمعي في الاختيار

نظّمت بلدية الأفلاج مساء أمس فعالية اختيار المجسّم الجديد لأحد الميادين الرئيسة بالمحافظة، وسط حضور محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري، ورئيس بلدية الأفلاج المهندس عبدالله المعدي، وعدد من رؤساء البلديات وجمع من الأهالي.
الفعالية، التي تأتي ضمن مبادرة أطلقتها البلدية سابقًا، شهدت مشاركة أكثر من ألف مواطن في التصويت لاختيار التصميم الفائز، في مشهد يجسّد روح الانتماء والمشاركة المجتمعية في تطوير المدينة وتجميلها.
وقد مثّل الحدث نموذجًا لتفاعل المجتمع المحلي مع المشاريع التنموية، حيث عبّر المشاركون عن حرصهم على أن يعكس المجسّم هوية الأفلاج الحضارية والثقافية، ويعبّر عن مكانتها المتنامية في المشهد العمراني بالمنطقة.