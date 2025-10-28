" 1000 صوت من الأهالي" .. بلدية الأفلاج تجسّد التفاعل المجتمعي في الاختيار

الفعالية، التي تأتي ضمن مبادرة أطلقتها البلدية سابقًا، شهدت مشاركة أكثر من ألف مواطن في التصويت لاختيار التصميم الفائز، في مشهد يجسّد روح الانتماء والمشاركة المجتمعية في تطوير المدينة وتجميلها.