الشمري: بلدية "غزالة حائل" تُؤَتْمِت معاملاتها وتُدرب موظفيها

جاء ذلك عقب تدشينه ورشة عمل بالبلدية بعنوان "آلية العمل بنظام الاتصالات الإدارية"، حضرها الموظفون المختصون في العمل الإداري بالبلدية، وتدرّبوا على العمليات الأساسية التي يقوم بها النظام من مراسلات ومخاطبات رسمية، وتوريد المعاملات والتعاميم والقرارات، ومتابعتها ابتداء من تسجيلها في قاعدة البيانات، ومرورًا بمراحل تنقلها بين الإدارات وما يتم اتخاذه من إجراءات أثناء معالجتها لحين إنهاء إجراءاتها وإرسالها للجهة المعنية بعد اكتمالها.