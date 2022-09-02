الشمري: بلدية "غزالة حائل" تُؤَتْمِت معاملاتها وتُدرب موظفيها

أكد رئيس بلدية محافظة الغزالة بحائل المهندس شايم بن غافل الشمري، أن أتمتة الاتصالات الإدارية بالبلدية ستسهم في تقليل الوقت والجهد وتسهل على المواطنين معرفة سير معاملاتهم، بالإضافة لتطبيق أعلى مستويات أمن المعلومات، وتقليل عدد المعاملات الورقية ما أمكن.
جاء ذلك عقب تدشينه ورشة عمل بالبلدية بعنوان "آلية العمل بنظام الاتصالات الإدارية"، حضرها الموظفون المختصون في العمل الإداري بالبلدية، وتدرّبوا على العمليات الأساسية التي يقوم بها النظام من مراسلات ومخاطبات رسمية، وتوريد المعاملات والتعاميم والقرارات، ومتابعتها ابتداء من تسجيلها في قاعدة البيانات، ومرورًا بمراحل تنقلها بين الإدارات وما يتم اتخاذه من إجراءات أثناء معالجتها لحين إنهاء إجراءاتها وإرسالها للجهة المعنية بعد اكتمالها.
وبيّن "الشمري" أن الورشة تهدف لدعم سير إجراءات العمل بالبلدية وأرشفة الوثائق والمرفقات من خلال نظام اتصالات إدارية متطور مع تطبيق معايير أمنية متعددة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي مزدهر من خلال عملها على تطوير المهارات وتسريع عملية التحول الرقمي والإسهام في تحقيق توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030.