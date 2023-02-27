"البندري المقرن".. أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس جمعية للمتقاعدين بالمملكة

ثم تلاهما في عدد الأصوات كل من: مبارك القحطاني، وسعيد الشهراني، وأمل الشهراني، وإبراهيم العنقري، وسعيد الغامدي، وسلوى الشهراني، وعبدالكريم السلوم، وعثمان الغامدي، وعلي الزهراني.