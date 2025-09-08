بحضور محافظ الأوقاف.. "ابن سعيدان" تناقش تحديات المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة

يُذكر أن أوقاف إبراهيم بن محمد بن سعيدان تُعد من الأوقاف المانحة الكبرى في المملكة، وتسهم في دعم المشاريع والمبادرات المجتمعية في مجالات متنوعة تشمل: الاجتماعي، والإغاثي، والعلمي، والتربوي، والدعوي، وعمارة المساجد، إضافة إلى المجالات الصحية والتقنية وتطوير العمل الخيري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.