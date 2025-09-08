بحضور محافظ الأوقاف.. "ابن سعيدان" تناقش تحديات المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة

تستعد مدينة الرياض، يوم الأربعاء المقبل، لاستضافة ورشة عمل متخصصة تنظمها أوقاف إبراهيم بن محمد بن سعيدان، تحت عنوان: "التحديات التي تُحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة"، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، ومشاركة أكثر من 50 مختصًا ومهتمًا بالقطاع الوقفي.
وأكدت الأمين العام لأوقاف ابن سعيدان، منال بنت إبراهيم بن سعيدان، أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الوقفي وتطوير أدواته الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع المقاصد الشرعية والغايات التنموية للوقف.
وأوضحت أن الورشة ستناقش أبرز الإشكالات التي تنشأ عند اجتماع المصرف الذري والمصرف الخيري في وثيقة وقفية واحدة، وما يترتب على ذلك من تحديات شرعية وقانونية وإدارية.
وأضافت أن الورشة تسعى إلى تسليط الضوء على الفرق بين المصرفين الذري والخيري من حيث الأحكام والمقاصد والآثار، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية وضوح المصارف في الوثائق الوقفية لتفادي التعارض والنزاعات المستقبلية، وطرح حلول عملية للتحديات التي تواجه الواقفين والنظار.
وقدّمت ابن سعيدان شكرها للهيئة العامة للأوقاف على جهودها في تنظيم القطاع، مثمّنة حضور ومشاركة المحافظ عماد الخراشي، التي تعكس حرصه على تطوير العمل الوقفي في المملكة.
يُذكر أن أوقاف إبراهيم بن محمد بن سعيدان تُعد من الأوقاف المانحة الكبرى في المملكة، وتسهم في دعم المشاريع والمبادرات المجتمعية في مجالات متنوعة تشمل: الاجتماعي، والإغاثي، والعلمي، والتربوي، والدعوي، وعمارة المساجد، إضافة إلى المجالات الصحية والتقنية وتطوير العمل الخيري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.