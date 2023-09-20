"ابن هجاج" يزور مستشفى الحرث ويطّلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين

قام محافظ الحرث محمد بن سلطان بن هجاج، اليوم الأربعاء، بزيارة لمستشفى الحرث العام، تفقّد خلالها مختلف الأقسام، واطلع على سير العمل، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي عما يقدّمه المستشفى من خدمات للمواطنين، وما يحظى به من دعم مستمر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان التي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.