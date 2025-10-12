انطلاق برنامج "صنّاع المحتوى" بالرياض بشراكة مع الاتصالات لتعزيز جودة المحتوى الرقمي وتمكين الكفاءات

ويمتد البرنامج على مدار أربعة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، متضمنًا ستة محاور رئيسية تشمل بناء المحتوى المؤسسي، دوره الاستراتيجي، تطوير المحتوى في القطاع غير الربحي، إضافة إلى موضوعات حول بناء العلامة الشخصية وأساليب التأثير الإعلامي الحديث، ويُختتم بحفل رسمي لتكريم المشاركين.