انطلاق برنامج "صنّاع المحتوى" بالرياض بشراكة مع الاتصالات لتعزيز جودة المحتوى الرقمي وتمكين الكفاءات

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بصناعة المحتوى الرقمي، انطلقت اليوم الأحد النسخة الأولى من برنامج "صنّاع المحتوى" في المدينة الرقمية بالرياض، بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة نخبة من المؤثرين والخبراء والمستشارين في مجالات الإعلام والاتصال.
ويهدف البرنامج إلى تمكين صنّاع المحتوى وتطوير حضورهم المهني، ضمن توجه وطني لتعزيز جودة المحتوى المحلي في المنصات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
ويمتد البرنامج على مدار أربعة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، متضمنًا ستة محاور رئيسية تشمل بناء المحتوى المؤسسي، دوره الاستراتيجي، تطوير المحتوى في القطاع غير الربحي، إضافة إلى موضوعات حول بناء العلامة الشخصية وأساليب التأثير الإعلامي الحديث، ويُختتم بحفل رسمي لتكريم المشاركين.
ويُعد البرنامج إحدى المبادرات الملهمة التي أطلقها خالد الحميد بالتعاون مع مجتمع التواصل المؤسسي ممثلًا في سعيد الدوسري، ويهدف إلى تقديم تجربة معرفية نوعية تُبرز أهمية المحتوى الرقمي في التأثير وصياغة الرسائل الاتصالية الفاعلة.
وشهد البرنامج تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتداولًا ملحوظًا لمخرجاته، إلى جانب مساهمته في بناء شراكات مع جهات حكومية وخاصة لدعم الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.