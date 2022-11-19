"صحة حائل" تختتم فعاليات المخيم الصحي في رالي تويوتا الدولي 2022

اختتم مخيم صحة حائل المشارك ضمن فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2022 فعالياته مساء أمس، بتكريم العاملين وشركاء النجاح، بما في ذلك القطاعات الصحية الخاصة والعامة المشاركة، وفريق التطوع الصحي، والجمعيات الصحية غير الربحية ونادي الإعاقة والأندية الرياضية.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن عدد الزوار لمخيم صحة حائل بلغ 24287 زائراً خلال 7 أيام، مثمناً في الوقت نفسه الجهود التي بذلها العاملون وكافة شركاء النجاح.
وأكد "الشمري" أن النجاح لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجميع وتضافر جهودهم في دعم هذا الحدث الرياضي الكبير.
وأشار إلى أن فعاليات المخيم تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج الصحية والرياضية والتفاعلية، بالإضافة إلى "رالي تعزيز الصحة" والمبتكر حديثاً بفكرة إبداعية نالت إعجاب الكثير، مبيناً أن جميع الفعاليات تهدف إلى تعزيز الصحة العامة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتحول الصحي.