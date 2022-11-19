"صحة حائل" تختتم فعاليات المخيم الصحي في رالي تويوتا الدولي 2022

وأشار إلى أن فعاليات المخيم تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج الصحية والرياضية والتفاعلية، بالإضافة إلى "رالي تعزيز الصحة" والمبتكر حديثاً بفكرة إبداعية نالت إعجاب الكثير، مبيناً أن جميع الفعاليات تهدف إلى تعزيز الصحة العامة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتحول الصحي.