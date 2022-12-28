"صحة جازان" تُنفِّذ برنامج "الإبداع القيادي" ضمن برامج التحوُّل الصحي

وصرح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، الدكتور إبراهيم النعمي، أن البرنامج يهدف إلى شرح أهمية القيادة، وقوة الإقناع والتأثير وصنع القرار، وإنشاء استراتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة لقيادة وتحفيز التغيير، وذلك من خلال مشاركة عدد من المحاضرين، أبرزهم المدير العام لصحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ومساعده المالي والإداري سعيد الأحمري، وعدد من القيادات البارزة المشاركة في هذا البرنامج.