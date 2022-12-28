"صحة جازان" تُنفِّذ برنامج "الإبداع القيادي" ضمن برامج التحوُّل الصحي

نفَّذت "صحة جازان"، ممثلة بالشؤون الأكاديمية والتدريب، برنامج "الإبداع القيادي وقوة الإقناع والتأثير وصنع القرار"، وذلك ضمن برامج التحول الصحي الذي استمر يومين، وسط حضور عدد من قيادات صحة جازان.
وصرح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، الدكتور إبراهيم النعمي، أن البرنامج يهدف إلى شرح أهمية القيادة، وقوة الإقناع والتأثير وصنع القرار، وإنشاء استراتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة لقيادة وتحفيز التغيير، وذلك من خلال مشاركة عدد من المحاضرين، أبرزهم المدير العام لصحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ومساعده المالي والإداري سعيد الأحمري، وعدد من القيادات البارزة المشاركة في هذا البرنامج.
وبيَّن أن البرنامج ناقش عددًا من المحاور، كالقائد وخصائصه، والتحليل العلمي لشخصيات القائد، وأساليب تطوير الاستعداد والمقدرة القيادية، وبناء الفكر القيادي المبدع، وإلقاء الضوء على مستويات القيادة المبدعة التي يجب على القائد اتباعها ليكون متميزًا، إضافة إلى استكشاف الجوانب الأكثر موضوعية والقائمة على المهارات، التي تشمل قوة الإقناع، وصنع القرار.. إذ يستهدف البرنامج القادة والمديرين من مختلف الإدارات بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة جازان.