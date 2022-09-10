"أدبي الأحساء" ينظم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني 92

يستعد نادي الأحساء الأدبي، تحت رعاية المحافظ الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، لتنفيذ عدد من الفعاليات المتنوعة، بمناسبة "اليوم الوطني الثاني والتسعين".
وقال رئيس النادي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري: إن هذه البرامج ستبدأ - بمشيئة الله - من يوم الثلاثاء حتى الجمعة 23 - 26 من صفر الجاري الموافق 20 - 23 سبتمبر 2022م.
وأضاف: تشمل انطلاق جلسات ملتقى "جواثى" الثقافي في نسخته السادسة، تحت عنوان: "رهانات الإبداع في المشهد الثقافي السعودي".
وذكر "الشهري" أن اللجنة العلمية للملتقى أجازت 18 بحثًا، جاءت موزعة على محاور الملتقى الستة.
وتستمر الجلسات في الفترة المسائية بعد صلاة العصر على مدى ثلاثة أيام، وفي الأربعاء، الثامنة مساءً على مسرح النادي، تعقد الندوة الوطنية الكبرى، بعنوان: "السعودية في يومها الوطني 92 مسيرة إنجاز وعطاء".
ويتحدث في الندوة: الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ويديرها الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر.
بينما تعقد مساء الخميس، عند الساعة الثامنة أمسية شعرية، لعميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود.
وتختتم هذه البرامج مساء الجمعة بعرض أوبريت وطني على مسرح النادي، بعنوان "شموخ النخيل"، كتبت كلماته الشاعرة الدكتورة مستورة بنت مسفر العرابي من جامعة الطائف، وأخرجه عبدالعزيز الخميس، إشراف وتنفيذ نادي الأحساء الأدبي.
يصاحب هذه الفعاليات معرض "سيرة قادة وبناء دولة" يحكي بالصور سيرة ملوك هذه البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
يذكر أن المقهى الثقافي في النادي سيكون مفتوحًا طيلة هذه الأيام للاستراحة بين الجلسات العلمية وأثناء فواصل الفعاليات.
وقال "الشهري": إن مناسبة اليوم الوطني 92، مناسبة غالية على قلوب السعوديين رجالاً ونساء.
وتابع: في هذا اليوم، جمع الله، شمل هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بعد التشتت والفرقة والجهل والخوف، حتى أصبحنا اليوم في مصاف دول العشرين العظمى، فلله الحمد والمنة، حفظ هذه البلاد أرضًا وقيادة وشعبًا.