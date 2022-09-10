"أدبي الأحساء" ينظم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني 92

وتابع: في هذا اليوم، جمع الله، شمل هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بعد التشتت والفرقة والجهل والخوف، حتى أصبحنا اليوم في مصاف دول العشرين العظمى، فلله الحمد والمنة، حفظ هذه البلاد أرضًا وقيادة وشعبًا.