مدير "تعليم مكة" يزور عددًا من مدارس بحرة ويطمئنّ على سير العملية التعليمية

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد المدخلي عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام 20.824 طالبًا وطالبةً يدرسون في 77 مدرسة بمحافظة بحرة، وسير الدراسة فيها.