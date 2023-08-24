مدير "تعليم مكة" يزور عددًا من مدارس بحرة ويطمئنّ على سير العملية التعليمية

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد المدخلي عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام 20.824 طالبًا وطالبةً يدرسون في 77 مدرسة بمحافظة بحرة، وسير الدراسة فيها.
وشملت جولة "المدخلي" مدارس ابن سيرين الثانوية وناصر الدين الألباني المتوسطة، وناقش مع مدير مكتب التعليم بالمحافظة احتياجات المدارس؛ سعيًا لخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمعلم والمتعلم، واطلع على مرافق المكتب وأقسامه.
ونوّه "المدخلي" بأهمية دعم مديري المدارس وتذليل العقبات التي تواجههم؛ سعيًا لتحقيق الانضباط المدرسي، وتحسين جودة المُخرَج التعليمي؛ لينافس طلاب مدارس بحرة على المراتب المتقدمة في اختبارات القدرات والتحصيلي، شاكرًا الجميع على جهودهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
تجدر الإشارة إلى أن مدارس محافظة بحرة تضم 77 مدرسة في جميع مراحلها الدراسية؛ منها 44 مدرسة بنات يدرس بها 11536 طالبة، و33 مدرسة بنين يدرس بها 9288 طالبًا.