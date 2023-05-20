"بيئة العاصمة المقدسة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للنحل

نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة فعالية بمناسبة اليوم العالمي للنحل، الذي يصادف 20 مايو من كل عام ميلادي، مع فريق نحالي مكة المكرمة التطوعي، وفريق زروع مكة التطوعي.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن الفعاليات تشمل عرضًا مرئيًّا عن اليوم العالمي للنحل، إضافة للعديد من الأركان التعريفية، مثل: ركن النحل بين الماضي والحاضر، وركن منتجات النحل والمنتجات التحويلية، وركن الأبحاث العلمية عن النحل ومنتجاته، وركن العسل وأنواعه، والركن الزراعي، والمسابقات والجوائز القيمة.
من جهته، أكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة دعم "برنامج ريف" قطاع العسل، وحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة؛ بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.