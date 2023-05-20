"بيئة العاصمة المقدسة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للنحل

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن الفعاليات تشمل عرضًا مرئيًّا عن اليوم العالمي للنحل، إضافة للعديد من الأركان التعريفية، مثل: ركن النحل بين الماضي والحاضر، وركن منتجات النحل والمنتجات التحويلية، وركن الأبحاث العلمية عن النحل ومنتجاته، وركن العسل وأنواعه، والركن الزراعي، والمسابقات والجوائز القيمة.