"تعليم القنفذة" تعلن جاهزيتها لاستقبال 65 ألف طالب وطالبة.. غدًا

وذكر "الزاحمي" أن إدارة التعليم بادرت بصرف 6.739.944 ميزانيات تشغيلية للمدارس، وأنهت ترحيل وتوزيع أكثر من 58574 مقررًا إلى مدارس 6 مكاتب تعليمية في محافظتَي القنفذة والعرضيات، وعملت على تأهيل وتجهيز ١٤ مبنى "بنين" للطفولة المبكرة، وإسناد ما لا يقل عن 75% من طلاب الصفوف الأولية للمعلمات، واعتماد افتتاح 26 فصلًا لتطبيق نظام المسارات التخصصية بالصف الثاني الثانوي.