"تعليم القنفذة" تعلن جاهزيتها لاستقبال 65 ألف طالب وطالبة.. غدًا

أنهت إدارة تعليم القنفذة استعداداتها لاستقبال 65 ألف طالب وطالبة، غدًا، في أول أيام العام الدراسي الجديد.
وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي جاهزية الإدارة وعلى جميع المستويات المدرسية والتعليمية لاستقبال العام الجديد؛ حيث تم إحداث 21 مدرسة جديدة، وتجهيز وصيانة 287 مختبرًا مدرسيًّا و180 مركز مصادر تعلم، وتأثيث وتجهيز 12 فصلًا للطفولة المبكرة، وصرف 2050 مقعدًا وطاولة جديدة، وصيانة 127 معملًا للحاسب الآلي، وتأمين 146 شاشة إلكترونية.
وذكر "الزاحمي" أن إدارة التعليم بادرت بصرف 6.739.944 ميزانيات تشغيلية للمدارس، وأنهت ترحيل وتوزيع أكثر من 58574 مقررًا إلى مدارس 6 مكاتب تعليمية في محافظتَي القنفذة والعرضيات، وعملت على تأهيل وتجهيز ١٤ مبنى "بنين" للطفولة المبكرة، وإسناد ما لا يقل عن 75% من طلاب الصفوف الأولية للمعلمات، واعتماد افتتاح 26 فصلًا لتطبيق نظام المسارات التخصصية بالصف الثاني الثانوي.
وأشار إلى أن فرق النظافة والصيانة والتشغيل تواصل أعمالها في استمرار أعمال تركيب وصيانة المكيفات في المدارس ومكاتب التعليم، لأهمية البداية الجادة والفعالة مع أول يوم دراسي.
وبلغ إجمالي الطلبة المقبولين هذا العام 8153 يمثل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي 4095، فيما تزيد نسبة القبول في رياض الأطفال المستوى الثالث على 91٪.
وفيما يخص النقل المدرسي أمنت شركة تطوير للنقل المدرسي "رافد" 277 حافلة مدرسية، علمًا بأن التسجيل لطلاب وطالبات تعليم القنفذة في النقل المدرسي بلغ 98% كأعلى تسجيل على مستوى المملكة.
وأوضح مدير الإشراف التربوي عبدالرحمن إبراهيم الزاحمي، أن الشؤون التعليمية للبنين والبنات أعدت خطة للزيارات الإشرافية بلغت 416 زيارة لمتابعة البداية الجادّة لعودة الدراسة لتسخير كافة الإمكانات وما تحتاجه المدارس من دعم، وعرج على أنه وبتوجيه من مدير التعليم ومساعديه تمت زيارة المدارس من قبل مشرفي ومشرفات مكاتب التعليم والإشراف التربوي للوقوف على الجاهزية والاستعداد.
وأبان أمين الإدارة عيسى جعدان العمري أن أمانة التعليم أعدّت خطة لأكثر من 90 زيارة لقيادات التعليم للمتابعة والإشراف والتعزيز.
وفي جانب التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية تم تقديم 45 برنامجًا تدريبيًّا قام عليه 32 مدربًا ومدربة، وبلغ عدد المتدرّبين 2820 متدربًا ومتدربة بإجمالي 4680 ساعة تدريبية.