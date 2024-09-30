جامعة جازان تشارك بورشة "خطة النظام البيئي لإدارة مصائد الأسماك بفرسان"

شاركت جامعة جازان في ورشة عمل؛ لمناقشة خطة النظام البيئي في إدارة مصائد الأسماك في جزر فرسان، التي أُقيمت اليوم بمقر الإدارة العامة لمصائد الأسماك، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وافتتحها محافظ محافظة جزر فرسان عبدالله بن محمد الظافري.
وأوضحت مديرة مركز بحوث البيئة والطبيعة بجامعة جازان، الدكتورة حنان بصلي، أن الورشة هدفت إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، وضمان الرفاهية على المدى الطويل لكل من النظام البيئي ومجتمعات الصيد المحلية، وتحقيق مصائد الأسماك المستدامة.
وقد شارك في الورشة جهات عدة، منها: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشُّعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز أبحاث الثروة السمكية بجازان، وحرس الحدود، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية التعاونية للصيادين، وبمشاركة بعض صيادي الأسماك.