جامعة جازان تشارك بورشة "خطة النظام البيئي لإدارة مصائد الأسماك بفرسان"

وقد شارك في الورشة جهات عدة، منها: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشُّعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز أبحاث الثروة السمكية بجازان، وحرس الحدود، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية التعاونية للصيادين، وبمشاركة بعض صيادي الأسماك.