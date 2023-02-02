"التعاون الإسلامي" تنظم ملتقى الاحتفاء "باللغة العربية للشعوب الإسلامية"

بدوره، ألقى الدكتور صالح السحيباني، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى المنظمة، والسفير ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لديها، والمندوب الجيبوتي الدائم لدى المنظمة، كلمتين أمام الملتقى أشادا من خلالها بدور اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وأهميتها، عقب ذلك شاهد الجميع فيلمًا تعريفيًا عن دعم اللغة العربية في المنظمات الدولية، كما تضمن الملتقى جلسة استعرضت فيها الجهود التي قامت بها منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الرسمية في خدمة اللغة العربية، بما فيها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا"، فضلاً عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وصاحب الملتقى إطلاق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية كتابه التوثيقي: "اللغة العربية في منظمة التعاون الإسلامي".