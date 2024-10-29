الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الملك خالد 

وفي مستهل الزيارة، عُقد لقاء مع رئيس الجامعة، وفريق وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، تناول نقاشًا حول إمكانية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة الملك خالد وبقية الجامعات العربية من خلال الاتحاد.