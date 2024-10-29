الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الملك خالد 

زار الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، اليوم الثلاثاء، جامعة الملك خالد.
وكان في استقبال الضيف، رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني.
وفي مستهل الزيارة، عُقد لقاء مع رئيس الجامعة، وفريق وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، تناول نقاشًا حول إمكانية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة الملك خالد وبقية الجامعات العربية من خلال الاتحاد.
كما ركز الاجتماع على أهمية تبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز البرامج المشتركة التي تسهم في دعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي.
تلا ذلك إجراء جولة ميدانية شملت العديد من مرافق الجامعة المتنوعة، حيث اطلع الدكتور"عمرو"، على أحدث التجهيزات البحثية والتعليمية في مختبرات الجامعة ومعاملها المركزية، وزار المراكز البحثية المتخصصة التي تعتمد على تقنيات متقدمة لدعم التعليم والبحث العلمي.
وأبدى الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إعجابه بالبنية التحتية التي توفرها الجامعة لدعم بيئة تعليمية وبحثية متطورة، مشيدًا بالابتكارات التي حققتها الجامعة في مجالات التعليم الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية.
وعبّر عن تقديره للتقدم الذي أحرزته الجامعة في مجالات البحث العلمي وتطوير برامج الدراسات العليا، مؤكدًا أن هذه الإمكانيات تعزز من قدرات الجامعة على مواصلة تقدمها في التصنيفات الدولية.
رافق الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، في زيارته لجامعة الملك خالد، رئيس معامل التأثير العربي الدكتور محمود عبد العاطي.