أمانة جدة و"حياتنا" لذوي الإعاقة تحتفلان باليوم الوطني الـ93

وأكدت أن تواجد المتطوعين من مختلف الأعمار يعكس روح التلاحم والتعاون المتواجدة في مجتمعنا؛ حيث يعملون معًا لبناء وطن قوي ومزدهر، وهذا يعكس التقدم الذي تَحقق في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية.