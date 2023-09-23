أمانة جدة و"حياتنا" لذوي الإعاقة تحتفلان باليوم الوطني الـ93

احتفلت أمانة محافظة جدة، باليوم الوطني الثالث والتسعين، بالتعاون مع جمعية "حياتنا" الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، بميدان السارية، تحت شعار "نحلم ونحقق".
جاء ذلك في إطار مساهمات أمانة المحافظة لتعزيز دور الشراكات المجتمعية واستقطاب فئات المجتمع؛ للمشاركة بالأعمال التطوعية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المراحل العمرية.
وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة: تضم المبادرة أكبرَ تجمع لأبناء وبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة متطوعين من أفراد المجتمع بأعمار مختلفة.
وأضاف أن عدد المشاركين بلغ 793 مشاركًا، متجسدين حول شعار المملكة؛ تعزيزًا لشعور الولاء والانتماء والتلاحم والفخر بهذا الوطن المعطاء وقيادته ومنجزاته.
من جانبها قالت رئيسة جمعية "حياتنا" الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة المهندسة لينا أحمد حجار: إن تجسيد شعار المملكة في اليوم الوطني 93، يعبر عن مشاعر الحب والوفاء التي يُكِنّها أبناؤنا وبناتنا ذوي الإعاقة تجاه وطنهم الغالي وقادتهم.
ولفتت إلى أن هذا يعكس الاهتمام والتقدير الذي توليه القيادة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، والتزامها بتوفير حياة كريمة للجميع.
وأكدت أن تواجد المتطوعين من مختلف الأعمار يعكس روح التلاحم والتعاون المتواجدة في مجتمعنا؛ حيث يعملون معًا لبناء وطن قوي ومزدهر، وهذا يعكس التقدم الذي تَحقق في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية.