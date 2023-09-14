إدارة "تطوع صحة الطائف" تحقق المركز الأول على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمملكة

حققت إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف، المركز الأول، في معيار أداء إدارات التطوع الصحي، على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمملكة، للنصف الأول من عام 2023م، وهو المعيار الذي تم بناؤه على استراتيجية مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، ليكون أداة فعّالة في توجيه الأداء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمركز التطوع الصحي.