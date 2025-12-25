صحفيو مكة يناقشون الذكاء الاصطناعي وتحديات المهنة الأحد المقبل

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والصحافة"، وذلك في الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، بمقر شركة كدانة.
وتُقدَّم الورشة من قِبل الدكتورة غيداء عبدالله الجويسر، الأستاذ المشارك بقسم الصحافة والإعلام الرقمي في كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور عدد من أعضاء الهيئة، ونخبة من الإعلاميين والإعلاميات، ومنسوبي الشركة، والمهتمين بالشأن الإعلامي في المنطقة.
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الإحيوي، أهمية هذه الورشة، مشيرًا إلى أنها تتناول عدة محاور، أبرزها: دور الذكاء الاصطناعي في سير العمل الصحفي، وفرص تحسين الجودة والكفاءة، إضافة إلى التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدامه في المجال الإعلامي.