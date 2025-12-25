صحفيو مكة يناقشون الذكاء الاصطناعي وتحديات المهنة الأحد المقبل

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الإحيوي، أهمية هذه الورشة، مشيرًا إلى أنها تتناول عدة محاور، أبرزها: دور الذكاء الاصطناعي في سير العمل الصحفي، وفرص تحسين الجودة والكفاءة، إضافة إلى التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدامه في المجال الإعلامي.