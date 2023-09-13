بالأسماء.. اعتماد أعضاء مجلس إدارة نادي شرورة لمدة 4 سنوات

فيما قدم "البريكي" الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة مؤكداً حرص المجلس على تحقيق آمال وتطلعات أبناء محافظة شرورة والنهوض بنادي شرورة إلى منصات التتويج بإذن الله.