بالأسماء.. اعتماد أعضاء مجلس إدارة نادي شرورة لمدة 4 سنوات

اعتمد وكيل وزارة الشؤون الرياضية والشباب عبدالعزيز المسعد مجلس إدارة نادي شرورة الرياضي برئاسة تركي بن صالح البريكي لمدة أربع سنوات 2023- 2027 وعضوية كل من:
جمعان البريكي نائباً للرئيس
سالم حسن الصيعري عضواً
عمر علي الصيعري عضواً
محسن مبارك الصيعري عضواً
عبدالله جعفر الصيعري عضواً
علي عبدالله الصيعري عضواً
محمد رمضان الكثيري عضواً
فيما قدم "البريكي" الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة مؤكداً حرص المجلس على تحقيق آمال وتطلعات أبناء محافظة شرورة والنهوض بنادي شرورة إلى منصات التتويج بإذن الله.