"أدبي الطائف" يشارك بأكثر من 67 إصداراً حديثاً بمعرض جدة للكتاب 2022م

وقال الجعيد إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في سبعة أجنحة بالمعرض منها خمسة دور سعودية وهي مكتبة كنوز المعرفة ودار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع ودار صوفيا من الكويت ومؤسسة الانتشار العربي ودار المناهل من لبنان.