"أدبي الطائف" يشارك بأكثر من 67 إصداراً حديثاً بمعرض جدة للكتاب 2022م

يشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي بأكثر من 67 إصداراً حديثاً من إصداراته أمام زوار معرض جدة للكتاب لهذا العام.
وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد؛ أن النادي حرص أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، مبيناً أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لكتاب من داخل المملكة وخارجها لنقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ومسرحيين من ضمنها أعمال كاملة لثلاثة مسرحيين وهم: محمد العثيم وعبد الرحمن المريخي وفهد ردة الحارثي والأعمال النقدية الكاملة للناقد الدكتور عالي القرشي وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.
وقال الجعيد إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في سبعة أجنحة بالمعرض منها خمسة دور سعودية وهي مكتبة كنوز المعرفة ودار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع ودار صوفيا من الكويت ومؤسسة الانتشار العربي ودار المناهل من لبنان.
ودعا الجعيد زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات النادي.