بلدية الموسم تكثف أعمال الإنارة وتحسين المشهد الحضري ضمن جهود رفع جودة الحياة

كثفت بلدية الموسم، التابعة لأمانة منطقة جازان، أعمالها الميدانية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك عبر قسم الكهرباء والإنارة، ضمن جهودها الرامية لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة.
وشملت الأعمال تنفيذ مشاريع إنارة للطرق الرئيسة والحارات والقرى، بهدف تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تركيب إنارات خافتة ذات طابع جمالي في "ممر الغروب" بالواجهة البحرية، حيث جرى توزيعها على الجلسات وجنبات الممر بما يضفي لمسة بصرية مميزة تجذب الأهالي والزوار.
وأكدت البلدية استمرارها في تنفيذ مشاريع وخدمات بلدية متنوعة، تستهدف تهيئة المرافق العامة وتطوير البيئة الحضرية بما يتماشى مع احتياجات السكان وتطلعاتهم.