بلدية الموسم تكثف أعمال الإنارة وتحسين المشهد الحضري ضمن جهود رفع جودة الحياة

وشملت الأعمال تنفيذ مشاريع إنارة للطرق الرئيسة والحارات والقرى، بهدف تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تركيب إنارات خافتة ذات طابع جمالي في "ممر الغروب" بالواجهة البحرية، حيث جرى توزيعها على الجلسات وجنبات الممر بما يضفي لمسة بصرية مميزة تجذب الأهالي والزوار.