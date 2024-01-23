جولات تفقدية يُنفِّذها مدير "إسلامية نجران" بمحافظة حبونا.. ويلتقي المحافظ

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، محافظ حبونا محمد القحطاني، وذلك خلال زيارته للمحافظة. وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج والأنشطة الدعوية التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة في الجوامع والمساجد والجهات الحكومية والقطاعات العسكرية.
كما تخللت هذه الزيارة مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا، وتأتي للاطلاع على سير العمل، والوقوف على احتياجاتها.. كما استمع إلى خطط الإدارة وبرامجها وأدوارها في خدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله تعالى، وكذلك إنجازاتها التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأكد "العتيبي" ضرورة بذل المزيد من الجهود، بما يحقق تطلعات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية وعمليات الصيانة للمساجد.
كما زار الشيخ العتيبي جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الواقعة تحت إشراف الفرع فنيًّا، واطلع على أعمالها ونشاطها في خدمة كتاب الله تعالى.
وفي الختام ذكر فضيلته أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله تعالى-.