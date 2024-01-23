جولات تفقدية يُنفِّذها مدير "إسلامية نجران" بمحافظة حبونا.. ويلتقي المحافظ

كما تخللت هذه الزيارة مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا، وتأتي للاطلاع على سير العمل، والوقوف على احتياجاتها.. كما استمع إلى خطط الإدارة وبرامجها وأدوارها في خدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله تعالى، وكذلك إنجازاتها التي تحققت خلال الفترة الماضية.