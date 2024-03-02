أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة ينطلقون غدًا في الفصل الدراسي الثالث بـ"تعليم الرياض"

يستأنف أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، غدًا، الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وتمنى المدير العام للتعليم بالرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، فصلًا دراسيًا مكللاً بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات لمواصلة الرحلة التعليمية، وقدّم شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس على جهودهم المتواصلة طيلة العام الدراسي.
من ناحيته، أوضح المتحدث الإعلامي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن المدارس أكملت استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث واستقبال الطلاب والطالبات لإكمال رحلتهم التعليمية في بيئات تعليمية مهيأة ومجهزة ومكتملة الاستعدادات لتحقيق العودة الجادة للدراسة.
وقال: سيبدأ برنامج الاصطفاف الصباحي الساعة 6.45 صباحًا والحصة الأولى الساعة السابعة صباحًا.
وأضاف "الثميري": إدارات المدارس كانت قد أنهت تسليم الكتب الفصل مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، ونؤكد الدور الكبير لشركاء النجاح أولياء الأمور وأسر الطلبة، للمتابعة وتهيئة الأجواء الأسرية للاستذكار خلال فترة العام الدراسي.
وبيّن أن الفصل الدراسي الثالث سيشهد العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاركات الطلابية في مسابقات دولية ومحلية، متمنياً التوفيق والفوز لطلاب وطالبات تعليم الرياض وزملائهم من إدارات التعليم الأخرى في المسابقات الوطنية والإقليمية والدولية.