أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة ينطلقون غدًا في الفصل الدراسي الثالث بـ"تعليم الرياض"

وتمنى المدير العام للتعليم بالرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، فصلًا دراسيًا مكللاً بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات لمواصلة الرحلة التعليمية، وقدّم شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس على جهودهم المتواصلة طيلة العام الدراسي.