اختتام البرامج التدريبية لعام 2023 لمنسوبي التدريب التقني بالرياض

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، المرحلة الثانية والأخيرة لهذا العام 2023م، من تنفيذ البرامج التدريبية فئة "البرامج العامة" لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن منطقة الرياض.
حيث تم تنفيذ ستة برامج بعدة شعب تجاوز الثلاثين شعبة لكل منها ليصل مجموعها 204 شعب ضمت 6356 متدربًا.
وشملت البرامج المنفذة إدارة استدامة الأعمال في المنشآت التدريبية، وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والذكاء الاجتماعي وإدارة العلاقات في بيئة العمل والعمل الجماعي وإدارة فريق العمل مهارات استخدام التطبيقات الذكية في التدريب وصناعة المحتوى الرقمي.
ومن جانب آخر، أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد أهمية الدور الذي يلعبه مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في إعداد خطة التدريب لهذا العدد من المنسوبين، مع اختيار البرامج النوعية ذات الاحتياج الفعلي في بيئة التدريب، إضافة إلى مراعاة اختيار المنفذين المناسبين، وكذلك متابعة ضبط جودة البرامج المنفذة بالتعاون مع قسم ضبط الجودة.