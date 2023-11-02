اختتام البرامج التدريبية لعام 2023 لمنسوبي التدريب التقني بالرياض

ومن جانب آخر، أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد أهمية الدور الذي يلعبه مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في إعداد خطة التدريب لهذا العدد من المنسوبين، مع اختيار البرامج النوعية ذات الاحتياج الفعلي في بيئة التدريب، إضافة إلى مراعاة اختيار المنفذين المناسبين، وكذلك متابعة ضبط جودة البرامج المنفذة بالتعاون مع قسم ضبط الجودة.