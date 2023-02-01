جمعية "بيتي" للإسكان التنموي تصدر تقريرها عن العام 2021

وقدم "د.العليان" شكره لجميع الداعمين الذين تبرعوا ماديًّا دعمًا لأعمال ومبادرات الجمعية، من مؤسسات وشركات وأفراد ورجال أعمال وخيريين، متمنيًا استمرار مبادرات الدعم، وذلك حتى تتمكن "بيتي" من تنفيذ مبادراتها في العمل الخيري والإنساني، خصوصًا الإسهام في تأمين الاحتياجات والخدمات السكانية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن أهداف الجمعية ورسالتها في مجال الإسكان التنموي تتماشى مع استراتيجيات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان التنموي.