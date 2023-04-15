قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة

وفي بداية حفل تتويج الفرق الفائزة ألقيت كلمة لشيخ القبيلة سعيد بن رافع، موجهًا شكره للمحافظ لرعايته وحضوره وكذلك مرافقيه من رؤساء إدارات حكومية وقادة وأعضاء مبادرة أجاويد في كافة المسارات "الوعي والعطاء والقوة"، كما شكر المشايخ والنواب والأعيان وأبناء قرى ترج على الحضور، وكذلك الداعمين من رجال الأعمال وأبناء القبيلة وجميع الإعلاميين.