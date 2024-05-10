"مطمئنون".. صحة الطلاب النفسية في برنامج توعوي بجامعة الملك خالد

من جانبها، أكدت مديرة مركز الرعاية والاستشارات الطلابية بعمادة شؤون الطلاب الدكتورة جميلة بنت مشبب آل راوي، في كلمتها، أن هذا الاحتفاء بنشر التوعية بالصحة النفسية والذي يأتي بنسخته السادسة تحت شعار "مطمئنون" جاء تأكيدًا على أهمية بناء مجتمع جامعي واعٍ وحيوي، مشيرةً إلى ما توليه الجامعة من اهتمام كبير للطلاب والطالبات في شتى المجالات النفسية، والأكاديمية، والتربوية، والاجتماعية، والتي تنبثق من توجهات الجامعة الاستراتيجية؛ لكونها "جامعة معززة للصحة وجودة الحياة".