"مطمئنون".. صحة الطلاب النفسية في برنامج توعوي بجامعة الملك خالد

افتتح عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور علي بن مسفر القحطاني، صباح أمس الخميس، فعالية "مطمئنون" التي نظمها مركز الرعاية والاستشارات الطلابية بالعمادة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الصحة النفسية والوعي النفسي لدى طلاب الجامعة.
وخلال الحفل المعدّ بهذه المناسبة، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا تم خلاله استعراض دور وحدة الرعاية والمساندة بمركز الرعاية والاستشارات الطلابية، وأهمية الوحدة والمركز البارزة للطلاب والطالبات في مختلف المجالات النفسية والأكاديمية، والتربوية، والأسرية.
من جانبها، أكدت مديرة مركز الرعاية والاستشارات الطلابية بعمادة شؤون الطلاب الدكتورة جميلة بنت مشبب آل راوي، في كلمتها، أن هذا الاحتفاء بنشر التوعية بالصحة النفسية والذي يأتي بنسخته السادسة تحت شعار "مطمئنون" جاء تأكيدًا على أهمية بناء مجتمع جامعي واعٍ وحيوي، مشيرةً إلى ما توليه الجامعة من اهتمام كبير للطلاب والطالبات في شتى المجالات النفسية، والأكاديمية، والتربوية، والاجتماعية، والتي تنبثق من توجهات الجامعة الاستراتيجية؛ لكونها "جامعة معززة للصحة وجودة الحياة".
وأوضحت أن المركز يعد مرجعًا أساسيًّا لتقديم كافة خدمات الإرشاد النفسي لجميع طلبة كليات الجامعة على أيدي أخصائيين واستشاريين خبراء في مجالي الطب والإرشاد النفسي، مما يضمن تهيئة الطلاب للنجاح في الحياة الجامعية.
تلا ذلك، جلسة حوارية متخصصة قدمها نخبة من أعضاء اللجنة الاستشارية بمركز الرعاية والاستشارات الطلابية وأدارها أستاذ علم النفس الإرشادي المساعد الدكتور جبران بن يحيى مخظي، وشارك فيها أستاذ الإرشاد النفسي المشارك الدكتورة خديجة بنت عبود آل معدي، وأستاذ علم النفس المشارك الدكتورة عبير بنت صالح الشهري؛ حيث تناولت أبرز القضايا حول الوعي النفسي والصحة النفسية لطلاب الجامعة، والمرونة النفسية، وأهمية الاتزان النفسي والعقلي والدور التكاملي بين الجامعة والمجتمع في تعزيز الصحة النفسية للطلاب.
كما تضمنت برامج الفعالية معرضًا مصاحبًا شمل عدة جلسات استشارية وأخرى تعريفية للزوار عن دور المركز وخدماته المتنوعة.
وفي ختام فعاليات البرنامج، كرّم عميد عمادة شؤون الطلاب شركاء النجاح والمشاركين من الجهات ذات العلاقة.