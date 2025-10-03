الطائف تشهد نجاح أول مبادرة لألعاب القوة في المولات بالشرق الأوسط

من جانبها، أعربت الإعلامية نوال الياسين عن تقديرها لكل من ساند المبادرة منذ انطلاقتها وحتى ختامها، مثمنةً دعم مكتب وزارة الرياضة بالطائف، الذي كان بمثابة الراعي لجميع المشاركين. كما أشادت بجهود الأندية وضيوف الشرف الذين شكّل حضورهم دعمًا معنويًا قويًا لأبناء "ألعاب القوة" جيل المستقبل، مؤكدةً سعادتها بالتفاعل الكبير والإشادة التي لاقتها المبادرة من الحاضرين والمتابعين، إضافة إلى الحماس الذي أبداه المشاركون.