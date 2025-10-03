الطائف تشهد نجاح أول مبادرة لألعاب القوة في المولات بالشرق الأوسط

كرّم مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي المشاركين والداعمين لمبادرة ألعاب القوة، مقدّمًا تكريمًا خاصًا لصاحبة فكرة المبادرة الإعلامية نوال الياسين. وجاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي استضافه تيرا مول بمناسبة نجاح الفعالية، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المولات في الشرق الأوسط، والرابعة عالميًا.
وشمل التكريم عددًا من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية والأندية الرياضية بالمحافظة، إضافة إلى الداعمين للمبادرة.
وقدّم "الزايدي" شكره لإدارة تيرا مول على تعاونها ودعمها وتخصيصها مساحة لإقامة الفعاليات، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
من جانبها، أعربت الإعلامية نوال الياسين عن تقديرها لكل من ساند المبادرة منذ انطلاقتها وحتى ختامها، مثمنةً دعم مكتب وزارة الرياضة بالطائف، الذي كان بمثابة الراعي لجميع المشاركين. كما أشادت بجهود الأندية وضيوف الشرف الذين شكّل حضورهم دعمًا معنويًا قويًا لأبناء "ألعاب القوة" جيل المستقبل، مؤكدةً سعادتها بالتفاعل الكبير والإشادة التي لاقتها المبادرة من الحاضرين والمتابعين، إضافة إلى الحماس الذي أبداه المشاركون.