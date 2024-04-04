أكثر من 37 رحلة عمرة.. "الدعوة" بالليث تُنفذ حزمة من البرامج في رمضان

وأوضح مدير عام الجمعية يحيى بن إبراهيم الحضريتي أن برنامج "في رحاب الحرم" أحد البرامج التي تنفذ على مدار العام، وللبرنامج ثلاثة مسارات: "العمرة العامة - العمرة وزيارة المدينة المنورة - العمرة الرمضانية" والبرنامج يستهدف كذلك المسلمين الجدد الذين لم يسبق لهم العمرة، من أبناء الجاليات من جنسيات مختلفة، ويرافق كل جالية داعية متخصص بلغتها، ليقوم بإلقاء الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وشرح مناسك العمرة، ومتابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتبعة، وعمل المسابقات المتنوعة في رحلة الذهاب والإياب إلى المشاعر المقدسة وزيارة المدينة المنورة، وما يتخللها من تعميق التواصل والتعاطف بين المسلمين من مختلف الجنسيات.