معهد العاصمة النموذجي يحتفل بخريجي عام 1445هـ

وتابع: بهذه المناسبة يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي المعهد أن نبارك للطلاب الخريجين، ولوالديهم وأولياء أمورهم وأهاليهم، ومحبيهم، على قرب إنهاء مرحلة التعليم العام والاستعداد لمرحلة قادمة واعدة، بإذن الله تعالى، شاكرين كل من كان له جهد في تربيتهم ومتابعتهم والإشراف على مسيرتهم التعليمية والتربوية. سائلين الله عز وجل، لهم دوام التوفيق والسداد.