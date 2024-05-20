معهد العاصمة النموذجي يحتفل بخريجي عام 1445هـ

شهد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، مساء أمس، الحفل الختامي لمعهد العاصمة النموذجي، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المعهد يوسف البنيان.
وحضر وكيل التعليم، مسيرة الخريجين لطلاب المعهد للعام الدراسي 1445هـ، وكان في استقباله عند وصوله مدير عام المعهد عادل الطخيم، ومساعده ومديرو الإدارات والأقسام التعليمية.
وبعد النشيد الوطني، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها الطالب معاذ العبدالسلام، ثم لوحة ترحيبية لأطفال المعهد، لتنطلق بعدها مسيرة الطلاب الخريجين والتقاط الصور الجماعية للخريجين مع راعي الحفل، ثم توالت بعدها فقرات المناسبة.
وقدم الطلاب فراس الشمراني وفارس القحطاني وفهد الدباسي وماجد المطيري، كلمة الطلاب الخريجين، موجهين شكرهم وتقديرهم لأولياء أمورهم ومعلميهم على ما بذلوه من جهد ومتابعة.
كما وجه الطلاب كلمة لزملائهم الخريجين، مقدمين التهنئة لهم على التخرج، طالبين منهم بذل المزيد من الجهد في مرحلتهم التعليمية المقبلة لخدمة وطنهم، تلاها نشيد لأطفال المعهد.
من جهته ألقى مدير عام المعهد عادل الطخيم، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: بأسمى آيات المحبة والتقدير يستقبلكم منسوبو معهدكم معهد العاصمة النموذجي في الحفل الختامي السنوي، ومسيرة الخريجين لهذا العام الدراسي 1445هـ".
وأضاف: "تحظى بلادنا الغالية برعاية كريمة واهتمام كبير من لدن قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ورعاهما- نسعد هذه الليلة، بالاحتفاء بقرب تخرج دفعة جديدة من طلاب المعهد تجاوزت المئتي خريج".
وتابع: بهذه المناسبة يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي المعهد أن نبارك للطلاب الخريجين، ولوالديهم وأولياء أمورهم وأهاليهم، ومحبيهم، على قرب إنهاء مرحلة التعليم العام والاستعداد لمرحلة قادمة واعدة، بإذن الله تعالى، شاكرين كل من كان له جهد في تربيتهم ومتابعتهم والإشراف على مسيرتهم التعليمية والتربوية. سائلين الله عز وجل، لهم دوام التوفيق والسداد.
ووجه شكره لوزير التعليم رئيس مجلس الإدارة، على رعايته للحفل ولوكيل الوزارة للتعليم على حضوره وتشريفه للحفل.
بعدها شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لنشاطات ومنجزات المعهد خلال العام الدراسي 1445هـ.
وتضمن الحفل لوحة فنية وأوبريت بعنوان "رحلة التأسيس والطموح"، من كلمات مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور محمد الخليف، وأداء طلاب وأطفال المعهد.
واحتوى الأوبريت على العديد من اللوحات الفنية التي تعبر عن مراحل تأسيس الدولة السعودية. وكان الختام بالعرضة.
حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة من وزارة التعليم ومدير تعليم الرياض، والدوائر الحكومية وأولياء أمور الطلاب.