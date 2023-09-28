أمانة جدة تشارك المرضى بمستشفى فيصل التخصصي فرحة اليوم الوطني وتقدم لهم الهدايا

يأتي ذلك ذلك ضمن المبادرات الاجتماعية التي تنفذها الأمانة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، حيث حرصت على مشاركة المرضى هذه المناسبة وقدمت لهم عدداً من الهدايا للتخفيف عنهم.