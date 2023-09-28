أمانة جدة تشارك المرضى بمستشفى فيصل التخصصي فرحة اليوم الوطني وتقدم لهم الهدايا

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية زيارة للمرضى المنومين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 93 للمملكة لمشاركتهم فرحة يوم الوطن وقدمت لهم الهدايا بمشاركة متطوعي الأمانة.
يأتي ذلك ذلك ضمن المبادرات الاجتماعية التي تنفذها الأمانة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، حيث حرصت على مشاركة المرضى هذه المناسبة وقدمت لهم عدداً من الهدايا للتخفيف عنهم.
من جانبهم عبر المرضى المنومون عن سعادتهم بهذه الزيارة وإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة.
وأوضح مدير عام العامة المسؤولية المجتمعية م. هتان بن هاشم حمودة أن الزيارة ساهمت في إدخال البهجة والسعادة على المرضى المنومين بالمستشفى حيث تسعى الأمانة، لنشر ثقافة المبادرات وتعزيز أهمية التوعية المجتمعية التي تنفذها الأمانة والعمل على إشراك أفراد المجتمع فيها.