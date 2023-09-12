"مدير تعليم شقراء" يدشن "البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي" للموجهين والمنسقين بالمدارس

ويشتمل المشروع على عديدٍ من البرامج التدريبية التي تمكّن الموجّه الصحي من معرفة المشكلات الصحية الشائعة بين الطلاب وإجراءات التعامل معها، كما يركز البرنامج على أهمية تعزيز النشاط البدني للطلاب والطالبات وأثره في الصحة العامة والتوازن في تناول الطعام والتركيز على الأغذية الصحية.