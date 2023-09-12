"مدير تعليم شقراء" يدشن "البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي" للموجهين والمنسقين بالمدارس

دشن مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، مشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس، بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي.
ويشتمل المشروع على عديدٍ من البرامج التدريبية التي تمكّن الموجّه الصحي من معرفة المشكلات الصحية الشائعة بين الطلاب وإجراءات التعامل معها، كما يركز البرنامج على أهمية تعزيز النشاط البدني للطلاب والطالبات وأثره في الصحة العامة والتوازن في تناول الطعام والتركيز على الأغذية الصحية.
وحرصت إدارة التعليم على تنفيذ تلك البرامج في الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي ليتنسى للموجهين والمنسقين والموظفين في المدراس، ممارسة أعمالهم ومهامهم بعد التأهيل النوعي مباشرةً، فيما يتعلق بالصحة المدرسية ومكوناتها والمشاركة في الخطة الصحية المشتركة لهذا العام وبرامج فحص اللياقة والفحص الاستكشافي والتوعية الصحية وتفقد البيئة المدرسية والمقصف والقياسات الأساسية للطلاب والطالبات مثل (سكر الدم – الضغط – كتلة الجسم – الوزن – الطول) لكل منسوبي المدرسة والإسعافات الأولية والحالات الطارئة والمعدية والتدخل المبكر وأساسيات مكافحة العدوى واستخدام النماذج الصحية.
يأتي المشروع ضمن جهود وزارة التعليم في رفع مستوى التأهيل الصحي للطلاب والطالبات وكذلك المشاريع الخاصة بالموجهين والمشرفين بالتعاون مع التجمع الصحي وهيئة الهلال الأحمر، وصولاً إلى البرنامج التأسيسي للموظفين في المدارس لضمان وصول التوعية النوعية للمستفيد وجميع الأطراف لتحقيق تنمية صحية وقائية مستدامة في المدارس والمجتمع التعليمي.
وتهدف التوعية في المجال الصحي لتحقيق مستهدفات إدارة التعليم فيما يتعلق بالصحة المدرسية لبناء جيل متمكن من الثقافة الصحية والقدرة على تطبيق الإسعافات الأولية بمنهجية علمية والتدخل المبكر حسب البروتوكولات الصحية سواء في المدارس أو في المجتمع لما لها من أهمية بالغة في معالجة المواقف أو تخفيف الأثر.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز صحة الطلاب للإسهام في تعزيز صحة المجتمع، من خلال إكساب العاملين في الشأن الصحي بالمدارس المعارف والمهارات اللازمة للتوجيه الصحي وتوثيق الشراكة بين المدرسة والأسرة لزيادة الوعي والتثقيف الصحي.