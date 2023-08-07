أمير تبوك يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

واستمع إلى شرح موجز من "العنزي" عن الجهود المبذولة من قِبل بنك التنمية، وما تحقق له من برامج ريادية ومميزة من خلال استهدافه لدعم قطاع الأعمال والأفراد المستفيدين من برامج بنك التنمية الاجتماعية، ونوه الأمير فهد بن سلطان بما يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مما أسهم في تطوير البرامج التنموية الشاملة والمستدامة لبنك التنمية الاجتماعية، وتمكين المواطنين والمواطنات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها سواءً على مستوى قطاع المنشآت أو الأفراد، مثمنًا الجهود التي يبذلها فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.