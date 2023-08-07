أمير تبوك يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

تسلّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 2022م، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد بن عبيد العنزي.
واستمع إلى شرح موجز من "العنزي" عن الجهود المبذولة من قِبل بنك التنمية، وما تحقق له من برامج ريادية ومميزة من خلال استهدافه لدعم قطاع الأعمال والأفراد المستفيدين من برامج بنك التنمية الاجتماعية، ونوه الأمير فهد بن سلطان بما يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مما أسهم في تطوير البرامج التنموية الشاملة والمستدامة لبنك التنمية الاجتماعية، وتمكين المواطنين والمواطنات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها سواءً على مستوى قطاع المنشآت أو الأفراد، مثمنًا الجهود التي يبذلها فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.
من جانب آخر أعرب مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.