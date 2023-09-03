مزارعو الطائف: الأمطار أتلفت منتجاتنا بحراج سوق الخضار والفواكه

وقال نيابة عنهم لـ"سبق" المزارع "جمعان السيالي": كان لا بد على الجهات المعنية دراسة موقع ساحة الحراج، من حيث تأمين منتجاتنا الزراعية في مواسم الأمطار، وأننا نقوم بعرض منتجاتنا بناء على مجهودات ذاتية؛ إذ نعاني تقفيل الشبوك على المزارعين في ساعات تنزيل منتجاتهم؛ الأمر الذي تسبَّب في تلف منتجاتنا من الأمطار.