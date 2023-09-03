مزارعو الطائف: الأمطار أتلفت منتجاتنا بحراج سوق الخضار والفواكه

شكا عدد من مزارعي الطائف العارضين منتجاتهم داخل حراج سوق الخضار والفواكه من الأمطار التي طالت منتجاتهم، وتسببت بتلفها أمس مع هطولها على الطائف؛ وذلك لعدم تهيئة موقع الحراج لذلك.
وقال نيابة عنهم لـ"سبق" المزارع "جمعان السيالي": كان لا بد على الجهات المعنية دراسة موقع ساحة الحراج، من حيث تأمين منتجاتنا الزراعية في مواسم الأمطار، وأننا نقوم بعرض منتجاتنا بناء على مجهودات ذاتية؛ إذ نعاني تقفيل الشبوك على المزارعين في ساعات تنزيل منتجاتهم؛ الأمر الذي تسبَّب في تلف منتجاتنا من الأمطار.
وأكد "السيالي" أنهم رفعوا مطالبهم، وأطلعوا الجهات المعنية عليها مرات عدة من أجل دراسة الموقع، وإيجاد الحلول لسلامة منتجاتهم وحمايتها من التلف، وأنهم يتوقفون تمامًا عن البيع وقت هطول الأمطار.