جامعة الملك خالد تنظم ندوة حول "جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر"

وشملت الورقة الأولى "الأسس القانونية لتجريم الاتجار بالبشر وفقًا للأنظمة السعودية"، قدمها المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة الدكتور علي بن محمد الهجري، وتناول في حديثه اهتمام المملكة المستمد من النظام الأساس للحكم بحفظ كرامة الإنسان بالقوانين الملزمة والعقوبات الرادعة، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرفقة بالقرار، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمعنية بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا، إلى جانب التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طُلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، بالإضافة إلى إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.