"كيان" للأيتام تنظّم زيارة لحي الطريف التاريخي بالتعاون مع هيئة تطوير الدرعية

وأثناء جولتهم تحدثت المرشدة السياحية لمستفيدي جمعية كيان عن حي الطريف التاريخي وهو من أهم معالم الدرعية الأثرية، لاحتضانه أهم المباني الأثرية والقصور والمعالم التاريخية، والذي يضم معظم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، كقصر سلوى الذي تم إنشاؤه أواخر القرن الثاني عشر الهجري وكذلك جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر سعد بن سعود، وقصر ناصر بن سعود وقصر الضيافة التقليدي الذي يحتوي على حمام الطريف.