"كيان" للأيتام تنظّم زيارة لحي الطريف التاريخي بالتعاون مع هيئة تطوير الدرعية

نظّمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، بالتعاون مع هيئة تطوير الدرعية، زيارة لمستفيديها إلى حي الطريف التاريخي، الذي يُعد أحد أهم المواقع السياسية والجغرافية في السعودية والمسجل ضمن قائمة التراث العالمي ويقع في الدرعية شمال غرب الرياض.
جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بالذكرى الرابعة والتسعين لليوم الوطني السعودي.
وتأتي هذه الزيارة بهدف التعرف والاستمتاع برحلة زمنية في عصر الدولة السعودية الأولى، وزيارة المتاحف والاطلاع على تاريخ الخيل في الجزيرة العربية وأهميته.
وقد تم استقبالهم بالقهوة السعودية في مركز زوار الدرعية بحضور مرشدة سياحية قامت بالتعريف بمطل البجيري بالمنطقة التاريخية بالدرعية، الذي يتميز بإطلالته على حي الطريف التاريخي، وأجمل الممرات في البجيري.
وأثناء جولتهم تحدثت المرشدة السياحية لمستفيدي جمعية كيان عن حي الطريف التاريخي وهو من أهم معالم الدرعية الأثرية، لاحتضانه أهم المباني الأثرية والقصور والمعالم التاريخية، والذي يضم معظم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، كقصر سلوى الذي تم إنشاؤه أواخر القرن الثاني عشر الهجري وكذلك جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر سعد بن سعود، وقصر ناصر بن سعود وقصر الضيافة التقليدي الذي يحتوي على حمام الطريف.
وأشارت المرشدة السياحية إلى أنه يحيط بحي الطريف سور كبير وأبراج كانت تُستخدم لأغراض المراقبة والدفاع عن المدينة. وشملت الجولةُ مسجد الطريف، ومتحف الطريف، والتعرف على شجرة العائلة المالكة وعلى كيفية بناء البيوت القديمة المبنية من الطوب النجدي الأصيل.
عقب ذلك، تَعرف مستفيدو "كيان" على أساس الدولة السعودية، وعاصمة الدولة السعودية الأولى "الدرعية"، وكيف استرد الملك المؤسس عبدالعزيز دولته ووحد المملكة العربية السعودية.
وقد استمتع الجميع بالمعلومات التي قُدّمت لهم، وكانوا في غاية السعادة والاستمتاع. وفي نهاية الجولة ثمّنت شيماء الغامدي، مديرة التواصل بالجمعية دور هيئة تطوير الدرعية على كل ما قدمته من تعاون بنّاء مع الجمعية.
وشكرت المرشدة السياحية على تلك الجولة التاريخية الهادفة والمعلومات القيمة التي قدمتها للمستفيدين.