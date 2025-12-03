اختتام "تحدي Tech Talk" بجدة وتتويج الفائزين بجوائز مالية ودروع تكريمية

برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن علي البحيري، اختُتمت فعاليات برنامج “تحدي Tech Talk” الذي استضافته الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة متدربين ومتدربات من مختلف منشآت التدريب التقني بالمنطقة.
وشهد اليوم الختامي عروضًا مباشرة على المسرح، قدم خلالها المشاركون خلاصة المهارات المكتسبة في الورش التدريبية المصاحبة، وسط حضور لجنة التحكيم والجمهور.
وفي ختام الفعالية، كرّم المهندس حسين البحيري الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، وقدم لهم الدروع التذكارية والجوائز المالية، على النحو التالي:
المركز الأول – جائزة 5,000 ريال + درع المركز الأول: المتدربة جنى المطرفي
المركز الثاني – جائزة 4,000 ريال + درع المركز الثاني: المتدرب شادي العتيبي
المركز الثالث – جائزة 3,000 ريال + درع المركز الثالث: المتدرب ناصر الحاتمي
المركز الرابع – جائزة 2,000 ريال + درع تقديري: المتدرب أحمد الزهراني
المركز الخامس – جائزة 1,000 ريال + درع تقديري: المتدربة غلا الغامدي
وأشاد المهندس البحيري بالمستوى المتميز للمشاركين، مؤكدًا أن التحدي أسهم في تمكينهم من مهارات العرض والإلقاء التقني، وتعزيز قدراتهم على إيصال الأفكار التقنية بثقة واحترافية.
من جانبها، عبّرت عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، حياة الغامدي، عن اعتزازها بنجاح البرنامج، مشيرةً إلى أنه شكّل منصة حقيقية لإبراز المواهب وفتح آفاق تطويرية لمشاريع تقنية مستقبلية.
واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للفائزين واللجان المنظمة، وسط أجواء احتفالية تجسد روح الإبداع والتميز والعمل الجماعي.