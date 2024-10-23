ترشيح 126 طالبًا من تعليم الطائف لمسابقة "موهوب 2"

وأدى 806 طلاب وطالبات بتعليم الطائف من الصف الأول المتوسط إلى الصف الأول الثانوي اختبار موهوب "عن بُعد"، الذي تُنفِّذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، في المواد العلمية "العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء والأحياء".