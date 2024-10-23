ترشيح 126 طالبًا من تعليم الطائف لمسابقة "موهوب 2"

رُشِّح 126 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في الطائف من التصفيات الأولية في مسابقة "موهوب 1" على مستوى السعودية لدخول الاختبار التحريري في مسابقة "موهوب 2".
وهنأ المدير العام للتعليم، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، الطلبة ومدارسهم وأُسرهم، مشيدًا بجهود الشؤون التعليمية (إدارة أداء التعليم-قسم النشاط الطلابي) على جهودهم الحثيثة في تهيئة الطلبة للمسابقة، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح الدائم.
وأدى 806 طلاب وطالبات بتعليم الطائف من الصف الأول المتوسط إلى الصف الأول الثانوي اختبار موهوب "عن بُعد"، الذي تُنفِّذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، في المواد العلمية "العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء والأحياء".
وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الطلبة المتميزين، ودعمهم ببرامج تدريبية متخصصة، وصولاً لتوفير البيئة التنافسية التي تُشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتُنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية، وتُكسبهم مهارات البحث العلمي، بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، ويؤهلهم لتمثيل السعودية في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.