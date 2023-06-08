"السويلم" يطلع على إنجازات وأنشطة وخدمات جمعية "ترميم" للمستفيدين

زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم جمعية "ترميم"، واطلع على أنشطتها والخدمات التي تقدمها لمستفيديها والإنجازات التي حققتها.
كان في استقبال السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي، وعضو مجلس الإدارة الدكتور صلاح السميح.
وقدم الخالدي خلال اللقاء تعريفًا عن "ترميم" كأول جمعية متخصصة في الترميم على مستوى المملكة، مستعرضًا مسيرتها التنموية في إعادة ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة.
وأضاف الخالدي أن "ترميم" دشنت خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة 2023 - 2024 - 2025 والتي من أهمها استنساخ تجربتها، وتأسيس عدد من الجمعيات المتخصصة على مستوى مناطق المملكة وتقديم الاستشارات لهذه الجمعيات الناشئة وتمكينها.
وقدم الأمين العام لـ"ترميم" علي الأسمري عرضاً عن رحلة الخدمة ومساهمة شركاء الجمعية والداعمين إلى جانب الجهود التي يقوم بها المتطوعون والمتطوعات مع الجمعية.
وزار السويلم مركز سمايا للتطوع الإسكاني، واطلع على منجزات ومبادرات المركز والدور الذي يمثله في تأهيل وتدريب المتطوعين وتمكينهم من المساهمة في تنفيذ مشاريع الترميم.
وقدّم شكره لمسؤولي الجمعية على الدور الذي يبذلونه والتطورات المتلاحقة في أنشطتها، معربًا عن سعادته بما لمسه من حرص وجودة في الخدمات التي تقدمها لمستفيديها.
وأشاد بالدور الحيوي الذي يقدمه المتطوعون بالجمعية، وبما يحققه تطوعهم من أثر ملموس أسهم في تحقيق إنجازات واضحة للجمعية انعكست على مستفيديها.