باستخدام التقنية الرقمية.. تعرّف على مبادرة لتشجير "30" مركزًا صحيًّا بالرياض

وأكد الدكتور "محمد الشيخ" أن هذه الشراكة تأتي ضمن تحقيق مستهدفات المناخ المحلية والعالمية عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، مبينًا أن الاتفاقية التي تمّ توقيعها مع التجمع الصحي الثاني بالرياض، تهتم بمفهوم التشجير الرقمي بحيث تصبح الأشجار لها مواقع وأسماء وبيانات، مع إمكانية مشاركتها مع المرضى والزوار والمستشفيات الواقعة تحت إشراف تجمع الرياض الصحي الثاني.