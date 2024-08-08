باستخدام التقنية الرقمية.. تعرّف على مبادرة لتشجير "30" مركزًا صحيًّا بالرياض

وقّع تجمع الرياض الصحي الثاني والحياد الصفري المتخصصة في مجال تقديم الحلول البيئية التقنية لزراعة الأشجار؛ مذكرةَ تفاهم لإطلاق مبادرة تشجير "30" مركزًا صحيًّا في الرياض؛ للمساهمة في زراعة الأشجار وتحسين المنظر الحضاري، وتنقية الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تحسين تجربة الزائر للمراكز الصحية الواقعة تحت نطاق التجمع.
وتفصيلًا: جرى توقيع المذكرة مؤخرًا في مقرّ التجمع بالرياض بحضور المدير التنفيذي لإدارة التواصل المؤسسي وإدارة التغيير إبراهيم التويجري، ورئيس مجلس إدارة الحياد الصفري الدكتور محمد الشيخ، والرئيس التنفيذي للحياد الصفري المهندس محمد الخالد.
وأكد الدكتور "محمد الشيخ" أن هذه الشراكة تأتي ضمن تحقيق مستهدفات المناخ المحلية والعالمية عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، مبينًا أن الاتفاقية التي تمّ توقيعها مع التجمع الصحي الثاني بالرياض، تهتم بمفهوم التشجير الرقمي بحيث تصبح الأشجار لها مواقع وأسماء وبيانات، مع إمكانية مشاركتها مع المرضى والزوار والمستشفيات الواقعة تحت إشراف تجمع الرياض الصحي الثاني.