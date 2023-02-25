شهدت حضورًا كبيرًا من الزوَّار والمرتادين.. ختام القافلة الزراعية الإرشادية بـ"محايل عسير"

اختُتمت مساء أمس القافلة الزراعية الإرشادية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، ممثلاً بمكتب محايل عسير، بعد مُضي ثلاثة أيام على انطلاقتها، وكانت حافلة بالزوار والمرتادين.
وساهمت القافلة في تسويق منتجات الأسر المنتجة والمزارعين وغيرهم، إضافة للتوعية الذكية بأهمية الزراعة، وتطوير المزارعين، بعوامل جذب عدة، كالهدايا والمسرح وتنوُّع الأجنحة المشاركة.
ونُظمت ضمن فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية وورش عمل القافلة ورشة عمل توعوية لزوار القافلة كافة بعنوان "الآبار المكشوفة والمهجورة وخطورتها ورصدها وطرق الإبلاغ عنها"، مع برومو تقديمي من إعداد المكتب في أبها، قدمها المختصان بقِسم المياه بالمكتب الجيولوجي الحسين أبو حاوي وسلطان العضاضي، وتضاف لعدد من ورش العمل والدورات المكثفة التي تهدف لتطوير المزارع.
وأشاد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، بنجاح القافلة وجهود القائمين عليها من قِبل الوزارة، أو المشاركين في إنجاحها في فرع الوزارة بعسير، كإدارة الزراعة بالفرع، وغيرها من إدارات، ومكتب محايل عسير، والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة.
وأكد أن القافلة الزراعية الإرشادية تحقق نجاحًا وفائدة مستمرة، وأصبح المزارع ينتظرها كفكرة جاذبة ومميزة، تربط المزارع والأسر المنتجة والنحالين بالمجتمع.
كما شكر وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه على الاهتمام والمتابعة، وشكر مسؤولي الوزارة كافة على جهودهم.
وأضاف: "نجد الاهتمام والمتابعة من قِبل أمير منطقة عسير ومسؤولي الإمارة في جميع أنشطة الفرع".