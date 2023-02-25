شهدت حضورًا كبيرًا من الزوَّار والمرتادين.. ختام القافلة الزراعية الإرشادية بـ"محايل عسير"

وأشاد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، بنجاح القافلة وجهود القائمين عليها من قِبل الوزارة، أو المشاركين في إنجاحها في فرع الوزارة بعسير، كإدارة الزراعة بالفرع، وغيرها من إدارات، ومكتب محايل عسير، والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة.