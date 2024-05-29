أمير عسير يرعى حفل تخرج الدفعة العاشرة من طلبة "جامعة بيشة"

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، مساء أمس، حفل تخريج 4404 من طلاب وطالبات جامعة بيشة للعام الجامعي 1445هـ، يُمثّلون الدفعة العاشرة، والذي أقيم على ملعب الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي ومنسوبي الجامعة وأولياء الأمور.