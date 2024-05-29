أمير عسير يرعى حفل تخرج الدفعة العاشرة من طلبة "جامعة بيشة"

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، مساء أمس، حفل تخريج 4404 من طلاب وطالبات جامعة بيشة للعام الجامعي 1445هـ، يُمثّلون الدفعة العاشرة، والذي أقيم على ملعب الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي ومنسوبي الجامعة وأولياء الأمور.
وهنأ أمير منطقة عسير الطلبة الخريجين بهذه المناسبة؛ متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، والمساهمة في بناء الوطن ومسيرة تقدمه ونهضته.
بُدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها انطلقت مسيرة الخريجين، كما تم عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة الجامعة منذ إنشائها وبرامجها المستحدثة ومنجزاتها.
وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور " محمد بن محسن صفحي"، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: "إنه ليوم من أيام جامعة بيشة الخالدة الذي نحتفي فيه بتخريج الدفعة العاشرة، وبهذا اليوم نشكر القيادة الرشيدة- حفظها الله – على الدعم المستمر الذي تلقاه الجامعة وطلبتها".
وأضاف: "في هذا اليوم نحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات بكالوريوس الهندسة الصناعية وطلاب وطالبات بكالوريوس: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والقانون، والآثار والسياحة، والكيمياء الصناعية، وعلوم المعلومات الجغرافية.
وأشار إلى أن مجلس الجامعة أقر عدداً من البرامج ابتداءً من العام المقبل، وهي: بكالوريوس الشريعة، بكالوريوس الإعلام، بكالوريوس علوم الرياضة، بكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الرياضيات الاكتوارية؛ لتكمل الجامعة بهذا المرحلة الأولى من تطويرها لبرامجها وتمايزها بين الجامعات السعودية.
وأشار "صفحي" إلى ما حققه طلاب وطالبات الجامعة من إنجازات عديدة، ومنها: حصول طالبات الهندسة الصناعية على الميدالية الفضية من معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته الـ 49، وحصول الجامعة على ميدالية رئيس الوفد البرتغالي لهذا المعرض والمؤتمر، وكذلك حصولها على ثلاث منح بحثية من هيئة تطوير البحث والابتكار.
وأوصى "صفحي" أبناءه خريجي وخريجات الدفعة العاشرة بالإخلاص للوطن والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – حفظها الله، مباركاً لهم ولأسرهم تخرجهم.
وفي ختام كلمته، أعرب "صفحي" عن شكره لسمو أمير منطقة عسير على رعايته وتشريفه الحفل، ومشاركة أبنائه وبناته وأسرهم الفرحة بتخرجهم، كما رفع الشكر لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات على دعمه للجامعة. وشهد الحفل عرض أوبريت "بالطموح نعيش في رؤية وطننا"، وكلمة للخريجين.
وفي الختام تم تكريم أوائل الخريجين، وسط مشاعر الفرح والسرور من الطلبة وأسرهم.