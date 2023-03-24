"تخصصي الطائف" يُطلق مبادرة "دواؤك في رمضان".. تستمر 10 أيام

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مبادرة "دواؤك في رمضان" من خلال حملة ميدانية تستهدف مرتادي أحد المراكز التجارية.
وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي لـ"سبق"، أن هذه المبادرة تهدف للتعريف بالطرق الصحيحة لتناول الدواء خلال شهر رمضان المبارك وتنظيم أوقاتها، مضيفًا أن المبادرة تأتي في ظل سعي "صحة الطائف" لرفع مستوى الوعي لدى المرضى والحفاظ على الاستخدامات الصحيحة للدواء، والتأكيد على توقيت أخذ الأدوية والجرعات المناسبة؛ لضمان الاستفادة الكاملة منها.
وبيّن "الثقفي" أن المبادرة تستمر لمدة عشرة أيام من خلال توجيه عدد من النصائح والإرشادات حول الاستخدام الأمثل للعديد من الأدوية، ومنها أدوية الضغط، وأدوية الغدد، وأدوية الكولسترول (ارتفاع الدهون)، وأدوية المعدة، والحموضة، والجهاز الهضمي، وأدوية السكري، وأدوية الربو، مشددًا في الوقت ذاته على اتباع تعليمات الأطباء، أو الحصول على المشورة الصحية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.