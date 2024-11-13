"وقاء" يُنفِّذ زيارات ميدانية لمكتب خدمات المستفيدين بفرع مكة المكرمة

نفَّذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة زيارات ميدانية لمكتب خدمات المستفيدين بفرع المركز في المنطقة، وعدد من مواقع الثروات النباتية والحيوانية، بحضور رئيس قطاع التخطيط وتطوير الأعمال سحاب بنت عمر الفليج، والمدير العام لفرع المركز بالمنطقة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وفريق من الخبراء والمختصين؛ للتأكد من جاهزية وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.