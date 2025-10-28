جلسة في ملتقى "عزوة" تناقش تمكين المجتمع وجودة الحياة واستدامة القطاع غير الربحي

شهد ملتقى وجائزة “عزوة” للمشاركة المجتمعية، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين المنطقة، اليوم، الجلسة الحوارية الأولى بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء في مجالات المشاركة المجتمعية، لمناقشة محاور استراتيجية تناولت السياسات الاجتماعية، وجودة الحياة، واستدامة القطاع غير الربحي.