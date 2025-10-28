جلسة في ملتقى "عزوة" تناقش تمكين المجتمع وجودة الحياة واستدامة القطاع غير الربحي

شهد ملتقى وجائزة “عزوة” للمشاركة المجتمعية، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين المنطقة، اليوم، الجلسة الحوارية الأولى بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء في مجالات المشاركة المجتمعية، لمناقشة محاور استراتيجية تناولت السياسات الاجتماعية، وجودة الحياة، واستدامة القطاع غير الربحي.
واستهل الجلسة أحمد الماجد، وكيل تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متحدثًا عن الدور الحكومي في السياسات الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة وضعت تنظيمات متكاملة تُعنى بالتنمية الاجتماعية، والعمل التطوعي، والشبابي، وتمكين كبار السن وذوي الإعاقة، بما يسهم في رفع جودة حياتهم.
فيما أوضح خالد البكر، الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، أن البرنامج يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير خيارات نوعية في مجالات الترفيه والثقافة والرياضة، تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة.
وتحدث المهندس عبدالمحسن التركي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النمو في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن أهمية الاستدامة في القطاع، مشددًا على أن “الثقة والتكامل ووضوح الأدوار” تمثل ركائز أساسية لرفع كفاءة القطاع وتحقيق أثره المجتمعي.
وتأتي هذه الجلسة ضمن أهداف ملتقى “عزوة” لتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية، وتحفيز الجهات والأفراد على تطوير مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة داخل الأحياء، وترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة بين الأمانة وسكان العاصمة، ضمن استراتيجية أمانة الرياض لتمكين المجتمع من الإسهام في التنمية الحضرية.