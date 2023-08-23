"شقراء الأسياح" تستقبل زوارها غداً الخميس في السوق المركزي بـ"عين بن فهيد"

من جهته قال المهندس غازي الظفيري رئيس بلدية محافظة الأسياح إن البلدية قامت بتهيئة واختيار المكان المناسب لأرض المهرجان وذلك دعماً من البلدية لمزارعي التمور بالمحافظة والأسر المنتجة ولكل من يستفيد من المهرجان من أهالي المحافظة .

كما أكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان شقراء الأسياح الأول فهد بن عبدالعزيز الفهيد إن الجهود المبذولة الماضية منذ كان المهرجان فكرة إلى أن تحول على أرض الواقع هو بجهود العاملين سواء محافظ الأسياح المهندس عبدالعزيز الحديثي وكذلك رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي الظفيري حتى تحقق ما كنا نصبوا إليه ويتطلع إليه أهالي المحافظة من موقع وتنظيم وتجهيز مع أحد المشغلين المعروفين بتميزهم في إدارة المهرجانات وتشغيلها حتى انتهينا من جميع الترتيبات الخاصة بالمهرجان وأصبح جاهزاً لاستقبال الزوار غداً الخميس.